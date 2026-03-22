Mersin'de Kaza ve Yol Kapatma

22.03.2026 19:47
Anamur'da kar ve sağanak nedeniyle yaşanan kazada otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde kar ve sağanak nedeniyle kaya parçaları düşen yolda trafik aksadı, kontrolden çıkarak şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kaş Yaylası mevkisinde yola kaya parçaları düştü.

Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu Kaş ile Abanoz yaylaları arasındaki Suolmaz mevkisinde seyreden 33 LN 903 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi.

Sürücünün hafif yaralandığı kazanın ardından araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA

19:28
18:33
18:18
18:00
17:11
16:37
