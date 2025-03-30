Mersin'de Kıyafet Evi, Dar Gelirli Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika
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Mersin'de Kıyafet Evi, Dar Gelirli Ailelere Destek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kıyafet Evi, dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteği sağlıyor. Devam eden bu hizmetten 21 bin 300 aile yararlandı.

30.03.2025 09:38  Güncelleme: 10:47
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kıyafet Evi, dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez ve her seferinde 3 parça giyim desteği sağlıyor. Kıyafet Evi'nden, açıldığı günden bu yana toplam 21 bin 300 aile faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında hayata geçirdiği 'Kıyafet Evi' projesiyle dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Ekonomik olarak zorlanan aileler için büyük bir destek olan bu hizmet ailelerin bütçesine katkı sağlarken, çocukların giyim ihtiyacını karşılayarak onların mutluluğunu da artırıyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocukları, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da mağaza konseptinde hazırlanan Kıyafet Evi'nden diledikleri kıyafetleri seçebiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen projeyle dar gelirli ailelerin çocukları için ayırdıkları giyim bütçesine destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Kıyafet Evi görevlisi Zilan Özdemir, "Dar gelirli ailelerimizin çocukları için ayırdıkları giyim bütçesine destek olmak ve bir nebzede olsa ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçen Kıyafet Evi, 2020 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Kıyafet Evi'nden faydalanan aile sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar Kıyafet Evi'nden yararlanan aile sayısı 21 bin 300. Kıyafet Evi'nden faydalanmak isteyen aileler, gerekli belgeler ile başvuru yapabilirler. Evrakların incelenmesi ve onaylanmasının ardından da Kıyafet Evi'nden faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.

Kıyafet evindeki seçenekleri de aktaran Özdemir, "Dar gelirli ailelerimizin 0-12 yaş arası çocuklarına yılda 3 defa ve her seferinde 3 parça olmak üzere; ayakkabı, mont, alt ve üst giyim ile iç giyim desteği sağlıyoruz. MERCEK Kurs Merkezlerindeki kursiyerlerin diktikleri kıyafetler de Kıyafet Evi'nde yer alıyor. Çocuklar kıyafetlerini kendileri seçiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kıyafet Evi, Dar Gelirli Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika

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