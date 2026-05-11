Mersin'de 'Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

11.05.2026 03:16
Genç Aktivistler, İsrail'in Gazze ablukasını aşmayı hedefleyen 'Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Mersin'de bisiklet turu düzenledi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla 4 kilometre pedal çevirerek, 'Özgürlüğe giden yolda sen de pedal çevir' sloganıyla farkındalık oluşturdu. Sözcü Ahmet Cihan Polat, her kilometrenin özgür Filistin'e selam olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na destek için Genç Aktivistler tarafından Mersin'de bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında bir araya geldi.

Belirledikleri güzergahta yaklaşık 4 kilometre boyunca bisikletlerine yerleştirdikleri Türk ve Filistin bayraklarıyla pedal çeviren bisikletliler, "Özgürlüğe giden yolda sen de pedal çevir" sloganıyla "Küresel Sumud Filosu"na destek verdi.

Turun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç Aktivistler Mersin Sözcüsü Ahmet Cihan Polat, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını söyledi.

Polat, şunları kaydetti:

"Her kilometre özgür Filistin'e verilen bir selamdır. Biz pedal çevirdikçe dünyaya Filistin'in bir insanlık meselesi olduğunu hatırlatacağız. Sessizlik zulmü büyütür, tarafsızlık zalimi güçlendirir. Gazze'de şehit edilen çocukları unutmayacağız."

Kaynak: AA

