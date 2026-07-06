Mersin\'de Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aniden su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Yalamık Mahallesi'nde bulunan Kadıncık Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti. İlk olarak Bağlar İtfaiye Grubu bölgeye sevk edilirken, operasyonun güvenli ve koordineli şekilde yürütülmesi için Dağcılık Kurtarma ile Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler tarafından kısa sürede kurtarma planı oluşturuldu. İlgili kurumlarla gerekli koordinasyon eş zamanlı olarak sağlandı. Gergin hat sistemi kurularak mahsur kalan 2'si çocuk 7 kişi, güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye edildi.