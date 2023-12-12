Mersin\'de market denetimi: Geçmiş tarihli ürünler imha edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı, gramajlarını kontrol etti.
Ekipler, bir marketteki incelemede 5 tavuk ve 2 et döner paketinin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.
İşletme hakkında yasal işlem başlatan zabıta, ürünleri imha etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını korumak için denetimlere devam edeceklerini belirtti.
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