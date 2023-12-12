 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de market denetimi: Geçmiş tarihli ürünler imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de market denetimi: Geçmiş tarihli ürünler imha edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde yapılan denetimlerde geçmiş tarihli tavuk ve et döner paketleri tespit etti. İşletme hakkında yasal işlem başlatan zabıta, ürünleri imha etti. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını korumak için denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Mersin\'de market denetimi: Geçmiş tarihli ürünler imha edildi
12.12.2023 - 15:05,
Abone Ol

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı, gramajlarını kontrol etti.

Ekipler, bir marketteki incelemede 5 tavuk ve 2 et döner paketinin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

İşletme hakkında yasal işlem başlatan zabıta, ürünleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını korumak için denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Zabıta, Mersin, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de market denetimi: Geçmiş tarihli ürünler imha edildi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de market denetimi: Geçmiş tarihli ürünler imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement