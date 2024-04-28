Mersin'de Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Gece Gözlem Etkinliği

Güncel

(MERSİN) - Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara armağan ettiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, 'Gece Gözlem Etkinliği' ile gökyüzü meraklılarını ağırladı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde düzenlenen Gece Gözlem Etkinliği, açık havada 'Dünyamız ve Uydumuz Ay' isimli sunum ile başladı. Lazer ile gökyüzü tanıtımı gerçekleştirilen etkinlikte; Türkiye'nin en büyük planetaryumunda ay, gezegenler ve yıldızlar hakkında eğlenceli ve bilgilendirici bir film de izleyen çocuklar, teleskoplarla ayı inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin her zaman kalabalık ve "cıvıl cıvıl" olduğundan söz ederek, etkinlik hakkında da bilgi verdi. Zorlu, vatandaşların katılımıyla ilk gözlem şenliğini gerçekleştirdiklerini ve ay gözlemi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'miz oldukça kalabalık. Burada gözlem ve ay ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Sonra da çocukları ve ailelerini gözlem evimize aldık, gözlem için yukarıya geçtiler. Bahçede de 2 tane mobil teleskopumuz kuruldu. Bizim için gerçekten heyecanlı bir gün. Çünkü ilk gözlem şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için de yine hem merkezimizde hem de merkezimizin dışında, ışık kirliliğinin az olduğu yaylalarımızda gözlem şenlikleri gerçekleştireceğiz. Çocukların, Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gökyüzüne başlarını çevirmeleri ve dünyadan uzak diyarlara bakmaları, ayı ve ayın kraterlerini görmeleri heyecan yaratıyor. Onlar mutlu oldukça ve heyecanlandıkça biz de mutlu oluyoruz. Bundan sonra bu etkinliklerimiz devam edecek."

Etkinliğe katılan çocuklar da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Duru Balcı: "Buraya okulca geldiğimizde çok eğlendik ve çok güzeldi. Benim haberim yoktu, arkadaşımın annesi getirdi. Ayı daha önce hiç izlemedim, şansım olmamıştı. Çok heyecanlıyım. Burası çok güzel bir yer."

-Can Sönmez: "Burada kum havuzu gibi bir şey var, en çok o dikkatimi çekti. Planetaryumu da çok güzel buldum. Burayı çok sevdim. Bugün ayı gözlemleyeceğiz ve ben daha önce hiç gözlemlemedim. Ben daha önce teleskopta güneşi izlemiştim ve çok güzeldi. Bence buraya gelmeyen çocuklar gelsin, burası çok güzel bir yer, görmeliler."

-Defne Darkuş: "Burası çok güzel. Burası çok merak ettiğim bir yerdi. Gelir gelmez çok hoşuma gitti. Bugün burada gözlem evine geldik."

-Delal Bolcan: "Çok şaşırdım çünkü ilk defa ayı bu kadar yakın görüyorum. Ayı şişkin evrede izledik. Deneyler de çok güzeldi. Ayın karanlık bölgeleri beni biraz şaşırtıyordu. Burada her şey çok heyecanlı, çok güzel. Siz de gelin ve ayın ne kadar yakın olduğunu görün."