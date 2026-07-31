Mersin'de Minibüs Sürücüsüne 90 Bin Lira Ceza
Trafikte makas atan minibüs sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, minibüs sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında yolcu minibüsünün sürücüsü yakalandı.
Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, araç da 2 ay trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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