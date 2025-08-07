Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve yola savrulan sürücü yaralandı.
M.O.K yönetimindeki 33 AYN 848 plakalı motosiklet, Beyreli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaya olarak karşıya geçmeye çalışan A.K'ye çarptı.
Kazada, yaya A.K. ve yola savrulan motosiklet sürücüsü M.O.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
