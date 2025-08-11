Mersin'de motosiklet kazası: 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de motosiklet kazası: 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

11.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki İsra Elosman hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralı.

MERSİN'de koşarak yolun karşısına geçerken, motosikletin çarptığı İsra Elosman (5) hayatını kaybetti, ağabeyi Muhammed Elosman (7) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Çiftçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Küçük (20) yönetimindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İsra ve ağabeyi Muhammed Elosman'a çarptı. Sürücü Küçük ile Elosman kardeşler çarpışmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan sürücü ve iki kardeşi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsra Elosman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elosman'ın cansız bedeni otopsi için morga gönderildi. Muhammed Elosman'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Küçük, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de motosiklet kazası: 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:19:51. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de motosiklet kazası: 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.