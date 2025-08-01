Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "müstehcenlik" suçunu işlediği belirlenen öğrenci servisi şoförü tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bozyazı ilçesinde öğrencisi servisi şoförlüğü yapan S.A. (46) hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Teknik incelmelerde S.A'nın, suçlamalara ilişkin video kayıtlarını dijital ortamda arşivlediği belirlendi.
Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Müstehcenlik Suçundan Tutuklama - Son Dakika
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