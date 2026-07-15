Mersin'de Narko Alan Uygulaması - Son Dakika
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Mersin'de Narko Alan Uygulaması

Mersin\'de Narko Alan Uygulaması
15.07.2026 01:12
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Mersin'de 24 noktada eş zamanlı Narko Alan Uygulaması ile 3 bin 214 kişi sorgulandı.

Mersin'de 24 noktada eş zamanlı "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin merkez ve ilçelerinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması ile genel asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulama yapıldı.

"Narko Alan Uygulaması" adı verilen çalışma 24 noktada, 76 ekip ve 234 personelin katılımıyla icra edildi.

Uygulama kapsamında 3 bin 214 kişinin kimlik, 1454 aracın ise sorgulaması yapıldı.

Çalışma kapsamında trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye 532 bin 776 lira para cezası verildi.

Uygulamada 29 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kontrollerde 6 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 5 sentetik ecza, 3,87 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik hap ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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