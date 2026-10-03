Mersin\'de narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 hap ele geçirildi

MERSİN'de, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Y.E., S.D., O.E. ve Y.C.G.'nin üstlerinde, iş yerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 5 bin 422 sentetik hap, 49 ecstasy hap, 2,99 gram kokain, 2,40 gram esrar ve 0,36 gram Alfa Metil Fenatilamin (A-M) maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 37 bin TL'ye de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.