Mersin\'de narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 hap ele geçirildi

Mersin'de narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Narkotik ekiplerinin Mersin genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 422 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 37 bin TL ele geçirildi.
MERSİN'de, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Y.E., S.D., O.E. ve Y.C.G.'nin üstlerinde, iş yerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 5 bin 422 sentetik hap, 49 ecstasy hap, 2,99 gram kokain, 2,40 gram esrar ve 0,36 gram Alfa Metil Fenatilamin (A-M) maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 37 bin TL'ye de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
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