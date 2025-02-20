Mersin'de Nergis Şenliği Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Mersin'de Nergis Şenliği Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3. Nergis Şenliği kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödülleri kazananlara verdi. Yarışma, cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile çekim olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

20.02.2025 09:43  Güncelleme: 11:13
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Nergis Şenliği' kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 'Cep Telefonu' ve 'Fotoğraf Makinesi' ile çekim olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada kazananlar ödüllerini, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu'dan aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi'nde gerçekleştirilen 3'üncü Nergis Şenliği kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananlarına ödüllerini teslim etti. 'Cep Telefonu' ve 'Fotoğraf Makinesi' ile çekim olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın kazananlarına ödülleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu tarafından verildi.

"Mersin tarımının pazar alanının bu şekilde gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Ödül töreninde konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, gerçekleştirdikleri şenlikleri bölgelerin niş ürünlerinin tanıtılması, hangi ürünün nerede yetiştiğinin insanlara aktarılması amacıyla düzenlendiğini söyledi. Bu doğrultuda hareket ederek ilkini 3 sene önce gerçekleştirdikleri Nergis Şenliği'nin, gelinen noktada yaklaşık 30 bin vatandaşın katıldığı büyük bir organizasyona dönüştüğünü aktaran Şahutoğlu, "Bu tür organizasyonların o bölge halkının gelişmesi, yetiştirdiği ürünlerin ederinde pazarlanması adına da son derece önemli olduğunu görüyoruz. Bu şenlikleri yaparak hem köy halkının kalkınmasına, hem de yetiştirdikleri ürünlerin tanıtılmasına ve ayrıca Mersin tarımının pazar alanının da bu şekilde gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Üretmeliyiz, üretmek zorundayız"

Ülke olarak üretimin zor ama bir o kadar da kıymetli olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Şahutoğlu, "Üretmeliyiz, üretmek zorundayız ama pazarlayamadığımız noktada üreticiler ciddi sıkıntılar yaşamaktaydı. Biz de üçüncüsünü düzenlediğimiz Nergis Şenliği ile beraber hem vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunduk, hem de üreticilerimizin ürünlerini pazarlamasına aracı olarak Mersin gibi bir huzur kentinde hepsini bir araya getirdik" diye konuştu.

Nergis Şenliği'nin geliştirilmesi adına bu yıl program içeriğine fotoğraf yarışması da eklediklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, "Fotoğraf yarışmasını, cep telefonu ile çekim ve fotoğraf makinesi ile çekim olmak üzere 2 ayrı kategoride sınıflandırdık. Yarışmaya katılıp, orada doğanın güzelliklerini ortaya çıkaran kazananlarımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel organizasyonlar yapılıyor, devamını bekliyoruz"

Yarışmaya cep telefonu kategorisinde katılan ve 3'üncü olan Hayrunisa Oğur etkinliğe oğlu ile gittiğini ve çok eğlendiklerini belirterek, "Ortam çok güzeldi, çok eğlendik. Fotoğraflar çektik, dağlara çıktık. Büyükşehir'in etkinliklerine katılmaya çalışıyorum, takip ediyorum. Teksin sayfasına da üyeyim. Çok güzel organizasyonlar yapılıyor, devamını bekliyoruz" dedi.

"Organizasyonlar Mersin'e kesinlikle değer katıyor"

Yarışmanın fotoğraf makinesi ile çekim kategorisi birincisi Ahmet Erkan Yavuzcan ise "Çok mutlu oldum. Güzel bir alandı, güzel bir mekanda anlık bir fotoğrafımla dereceye girdim. Zaten fotoğrafta bu anı yakalamak önemli. Onun için de mutluyum. Böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Organizasyonlar Mersin'e kesinlikle değer katıyor" diye konuştu.

"Böyle bir etkinlik Mersin için çok gerekliydi"

Cep telefonu ile çekim kategorisi ikincisi Elif Gürbüz de kendisinin bir nergis çiçeği aşığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dereceye girdiğim için çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini çok güzel buluyorum. Böyle bir etkinlik Mersin için çok gerekliydi. Bu yıl gerçekten oldukça kalabalıktı. Tüm etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Vahap Seçer Başkanımızın yaptığı tüm etkinlikler çok güzel. Mersin'de yaşadığım için çok mutluyum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Nergis Şenliği Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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