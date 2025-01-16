Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında Softa Kalesi'ni gezdi.
Şehit Murat Namdar Ortaokulunca öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Softa Kalesi'nde etkinlik düzenlendi.
Öğrenciler etkinlikte, Softa Kalesi'ni gezdi, rehberler katılımcılara kalenin tarihi hakkında bilgi verdi.
Softa Kalesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler tarafından çevre temizliği de yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de öğrenciler Softa Kalesi'ni gezdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?