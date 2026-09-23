Mersin\'de okul servisleri Barbaros Ortaokulu önünde denetimden geçirildi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin okul ile ev arasındaki yolculuklarını güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Barbaros Ortaokulu önünde yapılan kontrollerde servis araçları ekipler tarafından incelendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde sürdürdüğü denetimler kapsamında okul servis araçlarını kontrol ediyor. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşıp evlerine dönebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul servis araçları ekipler tarafından kontrol edilirken; öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapabilmesi açısından önem taşıyan hususlar titizlikle inceleniyor.

"AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN OKUL EV ARASINDA GÜVENLİ VE KONFORLU SEYAHAT EDEBİLMESİ"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Zabıta Memuru Bayram Köksal, okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin amacına ilişkin bilgi verdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, servis araçları yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kontrollerin yapıldığını belirten Köksal, "Özellikle fazla öğrenci taşımacılığı yapılmamasına, araçların uygunluk belgesi bulunmasına, araçlarda yangın tüpü ve ilk yardım çantasının olmasına, rehber personelin bulunmasına ve emniyet kemerlerinin aktif kullanılmasın özellikle dikkat ediyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin okul ev arasında güvenli, huzurlu ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 2025-2026 yılında farklı yer ve zamanlarda bin 250 adet servis aracının denetlenerek, 175 araç için işlem yapıldığını aktaran Köksal, "Yeni eğitim öğretim yılında da yine farklı yer ve zamanlarda, polis ve jandarma trafik ekiplerimizle birlikte müşterek denetimler yapıyoruz. Merkez ilçeler başta olmak üzere, Mersin'in tüm ilçelerinde denetimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bizlere, Teksin uygulaması ya da Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilirler" dedi.

Denetim sırasında görüşlerini paylaşan servis işletmecileri, gerçekleştirilen kontrollerin güvenlik açısından önemine dikkati çekti.

Servis işletmecisi Alperen Şahbaz, Büyükşehir ekiplerinin koltuk kemerlerinden ilk yardım çantasına kadar gerekli tüm ekipmanları kontrol ettiğini belirterek, "Bu denetimler yapılmalı, çünkü çoğu aracın eksiği olabiliyor. Sonuçta çocuklarımızı taşıyoruz. Çocuklar küçük olduğu için güvenlik çok önemli. Emniyet kemerlerimizin hepsini bağlıyoruz. Herhangi bir durumda ilk yardım çantamız ve yangın tüpümüz de var. Bunlara çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka servis işletmecisi Ali Güven de düzenli denetimlerin sağladığı kolaylıklardan bahsederek, "Öncelikle bu denetimlerin yapılması bazı şeyleri daha da kolaylaştırıyor. Örneğin servis akışını ve öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. Denetimlerin olması bizi de mutlu ediyor. Çünkü eksik belge veya ekipmanı olan arkadaşlarımızın çalışmasını biz de doğru bulmuyoruz. Sonuçta en değerli varlıklarımızı taşıyoruz" dedi.

Kemal Erkoç da denetimlerin sıklıkla yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu denetimler korsan araçları da önlüyor. Dışarıdan araç çalışmıyor. Sadece 'S plakalı' olarak bizler çalışıyoruz" diye konuştu.