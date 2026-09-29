Mersin'de operasyonlarda 706 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de operasyonlarda 706 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Mersin\'de operasyonlarda 706 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Mersin genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1 kilo 150 gram esrar, 78,77 gram sentetik kannabinoid ve 706 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 150 gram esrar, 78,77 gram sentetik kannabinoid ve 706 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemede tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. B.O. isimli şüphelinin evine baskın yapan ekipler, 6 paket halinde toplam 1 kilo 150 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 700 lira ele geçirildi. Diğer operasyonda ise O.K. isimli şüphelinin evinde 3 paket halinde 78,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da Hakkari'den Antalya'ya seyir halinde olan bir otobüste bulunan sırt çantasında arama yapıldı. Aramada, 706 gram metamfetamin ele geçirilirken, çantasının sahibi olduğu belirlenen Ö.Y.A. yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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