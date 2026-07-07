Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Turizm Tesislerini Denetliyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Turizm Tesislerini Denetliyor

07.07.2026 09:51  Güncelleme: 11:01
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, kentteki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, yangın yönetmeliğine uygunluğu kontrol ederek eksiklerin giderilmesini sağlıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentte yangın güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle konaklama tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerle otellerin yangın yönetmeliğine uygunluğu inceleniyor.

Gerçekleştirilen incelemelerle olası risklerin önceden belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alması amaçlanıyor. Acil durum ve afetlere karşı 7/24 görev yapan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; yalnızca olaylara müdahale etmekle kalmayıp, önleyici denetim faaliyetleriyle de kentte güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Otellerde sürdürülen yangın güvenliği denetimleriyle vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin güvenli konaklaması hedefleniyor. Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, işletmelerin 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygunluğu detaylı şekilde kontrol ediliyor. Ekipler bu denetimle sayesinde olası risklerin önüne geçmeyi ve can ile mal güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

"TURİZM İŞLETMELERİNİ DENETLEDİK VE EKSİKLİKLERİ BELİRLEDİK"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Namlı; denetimlerin 2025 yılında yaşanan Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından, Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği'nin yayımladığı genelge doğrultusunda yoğunlaştırıldığını belirterek, "Tüm turizm işletmelerini denetledik ve eksikleri belirledik. Otellere, eksiklerini gidermeleri için süre verildi. Süre sonunda eksiklerini tamamlayanlara uygunluk verirken, tamamlayamayanların durumunu ise ilçe belediyelere bildirdik" dedi.

"YANGIN GÜVENLİĞİNİ OLUŞTURAN TÜM SİSTEMLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR"

Otellerde gerçekleştirilen denetimler hakkında detaylı bilgi vererek, sahada yangın güvenliğini oluşturan tüm sistemlerin tek tek kontrol edildiğini belirten Namlı, "Öncelikli olarak yangın tesisatının ana kalbi olan yangın pompa dairesini ve duman dedektörlerinin panel odasını inceledik. Burada gaz vererek, sistemin çalışıp çalışmadığını test ettik. Ardından mutfaklara geçtik ve davlumbaz söndürme sistemini kontrol ettik. Sonrasında ise odalara çıkarak, duman dedektörlerini ve sprint sistemini inceledik. Otel yetkililerinden ne gibi işlemler yaptıklarını, hangi aralıklarla periyodik bakımları yaptırdıkları hakkında bilgi aldık. Ayrıca yangın merdivenlerini ve yangın dolaplarını da kontrol ederek, denetimimizi tamamladık" diye konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 görevlerinin başında olduklarını sözlerine ekleyen Namlı, "Vatandaşımız herhangi bir yerde bir eksik gördüğünde bize ulaşabilir. Ekiplerimiz kısa sürede denetimlerini gerçekleştiriyor ve gerekli işlemleri başlatıyor. Görevimizin başındayız. Vatandaşımız rahat olsun" dedi.

"HERHANGİ BİR PROBLEM ÇIKMADI"

Denetimlerin gerçekleştirildiği otellerden biri olan Mersin Hilton Oteli'nin Teknik Servis Müdürü ve Makine Mühendisi Mehmet Varmış, tesislerinde yangın güvenliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, pompa dairesinden en üst kattaki odalara kadar tüm alanları inceledi. Yangın dolaplarımızı, algılama sistemlerimizi ve periyodik bakım kayıtlarımızı kontrol ettiler. Biz zaten bu denetlemelere hazırız ve kendimizi yıllık olarak akredite kurumlara denetletiyoruz. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bu kapsamda denetimlerini yaptı. Denetimlerde herhangi bir problem çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Turizm Tesislerini Denetliyor - Son Dakika

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