Mersin'de Oto Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Oto Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Oto Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de oto kiralama bahanesiyle 651 kişiyi dolandıran 11 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda delil ve dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

01.02.2025 12:39  Güncelleme: 12:40
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MERSİN'de oto kiralama adı altında 651 kişiyi 14 milyon 322 bin lira dolandıran 11 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Baskın anı, polis kamerasına yansıdı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile araç kiralama ve kasko-sigorta bedeli bahanesiyle 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerine yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 32 cep telefon, 24 SIM kart, 49 banka kartı, 19 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, 135 fişek, 917 sentetik hap, para sayma makinesi, el telsizi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 600 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

BAYBURT'A GETİRİLDİLER

Operasyonda yakalanan 11 şüpheli Bayburt'ta getirildi. Şüphelilerden birinin 36 dosyadan arandığı, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplamda 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden; 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 2'si ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

BASKIN ANI KAMERADA

Ekiplerin şüphelilerin iş yerine yönelik operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerine yapılan baskın ile yapılan aramalar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Oto Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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