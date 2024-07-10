Mersin'de Otobüsten İnen Genç, Beton Mazgala Sıkıştı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, otobüsten indikten sonra bacağı beton mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şehir içi yolcu otobüsünden inen bir gencin bacağı yol kenarındaki beton mazgala sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların çabasıyla mazgaldan kurtarılamayan genç için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu gencin bacağı sıkıştığı mazgaldan kurtarıldı.
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