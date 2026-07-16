Mersin'de Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Mersin'de Otomobil Alev Aldı

Mersin\'de Otomobil Alev Aldı
16.07.2026 22:33
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Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı ve hasar oluştu.

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

Osman Yıldız yönetimindeki otomobil, Dağpazarı Mahallesi kırsalında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracı terk eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz ile su tankeri sevk edildi.

Ekiplerce yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülen yangın sonucu araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Ulaşım, Güncel, Mut, Son Dakika

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