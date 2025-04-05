Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklara Sportif Eğitim Desteği - Son Dakika
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Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklara Sportif Eğitim Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 7-12 yaş arasındaki özel gereksinimli çocuklara haftada bir 'Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi' sunarak, onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunuyor.

05.04.2025 09:24  Güncelleme: 11:38
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli 7-12 yaş arasındaki çocuklara, uzman eğitmenler eşliğinde haftada bir kez olmak üzere "Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi" veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen "Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi", özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin yüzlerini güldürüyor.

Eğitim ile 7-12 yaş arasındaki özel gereksinimli çocuklara önemli bir fırsat sunuluyor. Eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde haftada bir kez olmak üzere altı ay boyunca devam ediyor. Çocukların, aldıkları eğitimle odaklanma becerileri gelişiyor. Derslerdeki parkurlar sayesinde çocuklar hem enerjilerini atıyor hem de sporla iç içe büyüyor.

Öğretmenler, temel spor becerilerine yönelik çalışmaları tamamlayan çocukları, eğilimlerine göre farklı spor branşlarına yönlendirebiliyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi'nin özel gereksinimli çocukların gelişimine katkı sağladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu eğitimler, özel gereksinimli çocukların gelişimine katkı sağlıyor"

"Özel gereksinimli çocuklar kısıtlı hareket ediyorlar ve yön becerileri çok zayıf. Odaklanma becerileri de düşük olduğu için, enerjilerini çok verimli kullanamıyorlar. Temel spor becerilerine yönelik çalışmaları tamamladıktan sonra kuvvet, transfer, yön değiştirme, sürat eğitimi ve parkur becerileri veriyoruz. Bu spor becerileri sayesinde çocukların lokomotor becerileri, manipülatif becerileri ve denge sistemleri iyileşmeye yönelik bir eğilim gösteriyor. Temel spor becerilerini kazandıktan sonra, çocukların psikolojik ve fiziksel eğilimleri ortaya çıkıyor. Çocukları uygun spor branşlarına yönlendirip; akabinde algı, yetenek ve uygulama becerilerinin geliştiğini görüyoruz."

Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi'nden yararlanma kriterlerini de aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan özel bireyler bu eğitimden yararlanabiliyor"

"Özel gereksinimli çocuğun, 12 yaş altı ve Sağlık Kurulu Raporu'nun en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engelli Sağlık Kurulu raporu, anne veya baba ve çocuğun kimlik fotokopisi, son altı ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğrafla beraber kurumumuza gelerek müracaatta bulunabiliyorlar. Değerlendirme derslerinin ardından, aktif derslere başlıyoruz. Altı ay boyunca haftada bir defa seanslara katılıyorlar. Kurumumuz özel gereksinimli çocuklara her zaman açık ve onları sevgiyle kucaklıyoruz. Ücretsiz olarak verilen bu hizmetten, diledikleri zaman faydalanabilirler."

"Bu zorlukları, Büyükşehir Belediyesi'yle beraber aşıyoruz"

Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi'nden yararlanan Cemre'nin annesi Şengül Yavuz, kızına 4,5 yaşında Atipik Otizm teşhisi konduğunu ve uzun zamandır özel eğitim aldığını belirtti. Yavuz, bir yıl boyunca Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi'nden faydalandıklarını, daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sportif beceri derslerine katıldıklarını anlatarak, "Cemre'de çok güzel gelişme oldu. Hiçbir şey yapamıyordu ve içinde korku vardı. Göz teması bile yoktu. Şimdi hemen karşılık veriyor. Otizm Aile Danışma Merkezi'nde duyu bütünleme gördük. Sonra buraya geldik. Burada da spor eğitimi alıyor ve Cemre'ye çok iyi geldi. Mesela parmak ucunda gidiyordu, şu anda çok net yürüyor. İyi ki Büyükşehir Belediyesi var. Bu zorlukları, Büyükşehir Belediyesi'yle beraber aşıyoruz. Çocuğumu şu an çok daha iyi görüyorum. Umutluyum ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklara Sportif Eğitim Desteği - Son Dakika

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