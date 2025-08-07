Mersin\'de Park Yenileme Çalışmaları

Mersin'in Akdeniz ilçesinde oyun ve egzersiz parklarında yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Müfide İlhan Mahallesi'ndeki Lale Parkı'nda yenileme ve tadilat çalışması yaptı.

Yeni kamelya, spor aletleri ve banklar yerleştiren parkta, çocuk oyun grubunun zeminine geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kauçuklar döşendi.

Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Parkı'nda da spor aleti montajı yapan ekipler, bazı parklardaki aydınlatma sistemi arızalarını da giderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ihtiyaç duyan tüm parklarda tadilat ve peyzaj çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Ekiplerimizin aralıksız gerçekleştirdiği hizmetler sayesinde parklar estetik bir görünüme kavuşurken çocuklar da daha güvenli bir ortamda eğlenme ve oyun oynama imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.