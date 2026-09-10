Mersin'de pişirim fırınındaki aramada 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı bulundu - Son Dakika
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Mersin'de pişirim fırınındaki aramada 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı bulundu

Mersin\'de pişirim fırınındaki aramada 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı bulundu
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Mersin'de bir depoya düzenlenen operasyonun ardından merkez Yenişehir ilçesindeki pişirim fırınında yapılan aramada koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Zanlı C.A, Antalya'da gözaltına alınarak Mersin'e getirildi; emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de operasyon düzenlenen pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenledi.

Adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında da arama yaptı.

Ekiplerin fırındaki incelemesinde koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yenişehir, Güvenlik, Antalya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de pişirim fırınındaki aramada 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de pişirim fırınındaki aramada 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı bulundu - Son Dakika
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