Mersin'de PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de PKK\'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 1 şüpheli ile terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüten 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

10.02.2024 17:12
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MERSİN'de jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.

Kaynak: DHA

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