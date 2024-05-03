Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de PKK propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın sosyal medyada propaganda faaliyetleri yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı ve adreslerde bulunan materyallere el konuldu. Şüpheliler jandarmaya teslim edildi.

03.05.2024 09:51
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Mersin'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde bulunan çok sayıda materyale el konuldu.

Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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