Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Plaj Mersin" Projesini Hayata Geçiriyor

17.04.2026 10:24  Güncelleme: 11:12
Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz ve plaj alanını artırmak amacıyla 'Plaj Mersin' projesini hayata geçiriyor. Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında 8 kilometrelik alanda yapılacak proje ile vatandaşların denize kolay erişimi sağlanacak.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında yer alan kuş uçuşu 8 kilometrelik alanda "Plaj Mersin" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayanların denize erişimini kolaylaştırmak ve turistik cazibeyi artırmak amacıyla "Plaj Mersin" projesi için çalışmalara başladı. Akdeniz'in mavi sularında serinlemek, plaj ve su sporları yapmak, deniz kenarında yürümek isteyen herkese hitap edecek proje, 40 metre genişliğindeki kum beslemesi yoluyla oluşturulacak. Batımetri (deniz tabanı kot ölçümleri) haritalanmasına başlanan proje ile Mersinliler; deniz, kum ve güneşin tadını kentin en işlek alanında çıkarabilecek.

"Kent merkezinde denize kolayca erişmek isteyen her yurttaşı düşündük"

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan inşaat mühendisi Burhan Tokgöz, "Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 'Plaj Mersin' projemize başladık. Proje alanı, Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında kuş uçuşu yaklaşık 8 kilometrelik bir hatta olacak. Bu hatta, 40 metre genişliğinde kum beslemesi yoluyla kumsal oluşturma ve koruyucu kıyı yapıları çalışılacak" diye konuştu.

Çalışmanın ilk aşaması olan batımetri ölçümlerinin başladığını da ifade eden Tokgöz, "Çalışmaları 2 adet tekne ve 1 adet insansız deniz aracı ile sürdürüyoruz. Proje kapsamında çeşitli plaj sporları, su sporları, yürüyüş alanı, açık hava sineması ve konser alanları gibi yapılar da yer alacak" dedi.

Proje ile kent merkezinde denize kolayca erişmek isteyen her yurttaşın düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Tokgöz, "Bu proje kapsamında merkezde güvenli bir şekilde denize girmek isteyen her yaştan vatandaş için 'Plaj Mersin' çalışmalarını başlattık. En kısa sürede plajımızı hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, Güncel, Mersin, Müftü, Çevre, Son Dakika

Advertisement
