Mersin\'de Polisi Kutladılar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ihbarına gelen polislere Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Denizciler Mahallesi Muhtarı Okay Güğül ve Beyreli Mahallesi Muhtarı Ethem Kavun ile vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılını kutlamak için hazırlık yaptı.

Gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulunduktan sonra polis ekipleri Denizciler Mahallesi'ndeki bölgeye geldiğinde meşale yaktı.

Organizasyonda polislere çiçek veren vatandaşlar Türk bayrağı açtı.

Kutlama kapsamında pasta kesilen etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.