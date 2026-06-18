Mersin\'de Polislere Kötü Muamele Soruşturması

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin üst araması sırasında 2 kişiye 'kötü muamelede' bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üst araması sırasında yaşanan görüntüler sanal medya platformlarında paylaşıldı. Üst araması yapılan kişilerden birinin iç çamaşırına kadar soyunup, ekipteki memurlarla tartıştığı anlara ait görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polisler hakkında 'kötü muamele' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.