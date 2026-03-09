Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Pusetteki Bebekle İlgili Soruşturma - Son Dakika
