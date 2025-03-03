Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Sınay (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şehit Üsteğmen Atilla Sunay Üst Geçidi'nde refüje çarptı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sınay, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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