 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait eserler satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait eserler satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ele geçirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin\'de Roma ve Bizans dönemine ait eserler satmaya çalışan şüpheliler yakalandı
14.12.2023 - 10:21,
Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Zanlıların aracında, ikisi yüzük 4 obje ve 24 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mersin, Roma, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait eserler satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTok kullanıcıları evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTok kullanıcıları evlerinden alındı
09:56
İsmini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş

Son Dakika
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:31 Gelin arabası gibi süslenen aracıyla boşanma davasına gitti
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 10:49:59. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait eserler satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement