Mersin\'de Roma ve Bizans dönemine ait eserler satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Zanlıların aracında, ikisi yüzük 4 obje ve 24 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.