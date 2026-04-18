Mersin\'de Sağanak Sel, Yol Çöktü

MERSİN'de etkili olan sağanak nedeniyle Silifke ilçesinde yol çöktü, tarım alanları su altında kaldı.

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı kentte, özellikle Silifke'ye bağlı kırsal Keben ve Kargıcak mahallelerinde sağanak etkili oldu. Oluşan sel suları nedeniyle Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkisinde yolun bir bölümünde çökme oluştu. Sel suları, bölgedeki tarım arazileri ile seralara da zarar verdi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.