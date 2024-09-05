Mersin'de Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi Kamerada

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Peş peşe düşen yıldırımlar kamerada... Mersin'in sağanak yağış etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde ise yıldırımın bir binayı teğet geçmesi objektife yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarı verdiği Erdemli ilçesinde sağanak yağmur yüksek kesimlerdeki köylerinde etkili oldu. Yağış, Avgadı Yaylası başta olmak üzere Hacıalanı, Sarıkaya, Güneyli, Sorgun ve Toros yaylalarında da etkisini gösterdi. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu bildirildi.

İlçe merkezine yakın Alata Mahallesi'nde ise bir bina yakınına düşen yıldırım objektiflere yansıdı.