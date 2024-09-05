Mersin'de Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi Kamerada - Son Dakika
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Mersin'de Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi Kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı, Alata Mahallesi'nde bir binaya yakın yere düşen yıldırım ile görüntülendi. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, yağış özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

05.09.2024 17:24
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Peş peşe düşen yıldırımlar kamerada... Mersin'in sağanak yağış etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde ise yıldırımın bir binayı teğet geçmesi objektife yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarı verdiği Erdemli ilçesinde sağanak yağmur yüksek kesimlerdeki köylerinde etkili oldu. Yağış, Avgadı Yaylası başta olmak üzere Hacıalanı, Sarıkaya, Güneyli, Sorgun ve Toros yaylalarında da etkisini gösterdi. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu bildirildi.

İlçe merkezine yakın Alata Mahallesi'nde ise bir bina yakınına düşen yıldırım objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi Kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi Kamerada - Son Dakika
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