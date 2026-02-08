Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sahil Bandını 20 Kamera ile Anlık Olarak İzliyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yaya ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) devreye aldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde 1 Ocak 2026'da hayata geçirilen sistem kapsamında Mezitli ilçesi Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile de 7/24 izleniyor. Yaya ve bisiklet yollarında motorlu taşıtlarla yapılan geçişler anlık olarak tespit edilerek, cezai işlem uygulanıyor.

Sahil bandı artık 7/24 anlık olarak izleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Mezitli ilçesi Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Kamera görüntüleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MEŞOT) kurulan Sistem Odası'ndan anlık olarak takip ediliyor.

Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri EDS'ye anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor. Cezanın bir ay içerisinde ödenmesi halinde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanan sistem sayesinde, sahil bandında bisiklet sürücüleri ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor.

"Motorlu araçların, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarından geçişini engellemek adına bu sistemi kurduk"

Motorlu araçların, sahilde yer alan yürüyüş ve bisiklet yollarından geçişini engellemek için sistemi kurduklarını kaydeden Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Zülküf Aktürk, "Bu kapsamda Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar denetleme çalışmalarımız, 20 adet kamera ile 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. İhlal yaptığı tespit edilen motorlu araç sürücülerine, Büyükşehir Belediyesi'nin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin 25. maddesine göre işlem yapıyoruz. Bu amaçla kurulan SCADA sistem odamızda personelimiz 7/24 çalışıyor. Sistem üzerinden elektronik olarak düşen plakaları teyit ettikten sonra, vatandaşa posta yoluyla gönderiyoruz" dedi.

Sahilde yayalara ve bisiklet sürücülerine ayrılan yollardan motorlu araçların geçmesinin yasak, sakıncalı ve tehlikeli olduğunu sözlerine ekleyen Aktürk, "Bundan dolayı, yürüyüş yapan ve bisiklet kullanan vatandaşlarımızın, sahilde kendilerine ayrılan yollarda daha rahat ve güvende olmalarını sağlamak adına bu sistemi hayata geçirdik" diye konuştu.

Vatandaşlar, denetimlerden çok memnun

Vatandaşlardan Doğan Köksal, EDS'nin çok yerinde ve yararlı bir uygulama olduğunu belirterek, "Yayaların sahildeki yürüyüş yolunda rahat yürüyebilmesi için kamera sistemleri çok iyi oldu. Bazen çocuğumuzla yürürken korkuyoruz. Uygulanacak cezalar tabii ki caydırıcı olur" ifadelerini kullandı.

Sahilde sık sık yürüyüş yaptığını anlatan Rauf Kaban, "Biz yayalar için son derece önemli bir konu. Zaman zaman bisiklet yolunun üzerinden geçerken, arkamızdan hızla gelen bir motor çarpar diye korkuyoruz. Bu konuda belediyemizin bu çalışmasını çok önemsiyorum" dedi.

Fatoş Azbulunur, sistem sayesinde sahilin daha güvenli olacağını söyleyerek, "Ben yürüyüşe çok erken çıkıyorum. Bir kadın olarak korkuyorum. Motor sürücüleri bu yolu çok hızlı kullanıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi bu sistem çok iyi oldu" diye konuştu.