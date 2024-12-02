Mersin\'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Bin 115 Litre Ele Geçirildi

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MERSİN'in Mut ilçesinde jandarma ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede sahte içki üretimi yapılarak piyasaya sürüleceği haberini alan jandarma, çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2 bin 115 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),