Mersin'de Sıcak Havada 'Bici Bici' Yiyerek Serinlediler - Son Dakika
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Mersin'de Sıcak Havada 'Bici Bici' Yiyerek Serinlediler

Mersin'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar gölgeliklere sığındı ve 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı. Sıcaklık 40 dereceyi bulan kentte, insanlar ve hayvanlar güneşten korunmak için çeşitli yöntemler denedi.

03.06.2024 15:55
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Sıcak havada "bici bici" yiyerek serinlediler

Mersin'de sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar gölgeliklere sığındı, kimileri de 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı

MERSİN - Mersin'de sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar gölgeliklere sığındı, kimileri de 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinin sıcak hava uyarısı yaptığı kentler arasında yer alan Mersin'de sıcaklık 40 dereceyi buldu. Kent merkezinde termometreler zaman zaman 40 dereceye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğu belirtildi. Sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise muhallebi, buz püresi, nişasta, gül suyu ve şerbet ile yapılan 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı. İşleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise zaman zaman gölgeliklerde molalar verdi.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ulu Cami avlusunu mesken edinen güvercinler ise leğenlere konulan sudan gerek içerek gerekse içine girerek serinlemeye çalıştı. Kimi güvercinler de ağaç gölgelerinde konakladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Sıcak Havada 'Bici Bici' Yiyerek Serinlediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Sıcak Havada 'Bici Bici' Yiyerek Serinlediler - Son Dakika
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