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Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin silah satmak için müşteri aradığı operasyonla gözaltına alındığı ve 10 tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Mersin\'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
22.12.2023 - 10:27,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, 10 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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