Mersin'de Silah Zoruyla Gasba Tutuklama

Güncel

Mersin'de restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla alıkoyup daha sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aralarında iki kadının da olduğu 5 suç örgütü üyesi, Yenişehir ilçesinde sohbet etmek için restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla araçlarına bindirdi.

Kırsal araziye götürdükleri kişinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından hesaplarına 2 milyon lira aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.

Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla alıkoyup kendi araçlarına bindirmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.