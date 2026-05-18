Mersin'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 8 Yaralı

18.05.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Metin Ö., eski eşiyle tartıştıktan sonra 6 kişiyi öldürüp kaçtı. Polis geniş çaplı arama başlattı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Metin Ö., tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra gittiği Tarsus'ta önce husumetlisine ardından otomobille giderken çevresindekilere rastgele ateş açtı. Saldırılarda Özden'le birlikte toplam 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Metin Ö.'nün yakalanması için güvenlik birimleri polis helikopteri destekli geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Ö., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra otomobiline binerek Tarsus ilçesine giden Metin Ö., husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Restoranın girişinde pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açan Metin Ö.'nün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Sabri Pan (30) ile çalışanı Ahmet Ercan Can (18) hayatını kaybetti, bazı müşteriler de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇIP BİRÇOK KİŞİYİ VURDU

Restoran saldırısının ardından çevredekilere de ateş açan Metin Ö., ardından otomobiline bindi. Metin Ö., seyir halindeyken sokaktan geçen Abdullah Koca'yı (50) ve bölgede hayvan otlatan çoban Yusuf Oktay'a (16) da ateş açtı. Şüpheli, kaçışı sırasında TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nu (50) da vurduktan sonra yol boyunca çevresindekilere ateş açarak izini kaybettirdi. Metin Ö.'nün otomobilinin içinden pompalı tüfekle bir markete ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzu Özden, Sabri Pan ve Gökay Sefiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay ile Mehmet Han Topal ve isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi daha hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece Metin Ö.'nün gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda ölü sayısı 6'ya ulaşırken, yaralanan 8 kişinin ise tedavileri sürdürülüyor.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan restoran çalışanı Mehmet Han Topal, "Paket siparişi gelmişti, onu hazırlıyordum. Metin ağabey dükkana girince 'Hoş geldin' dedim. Tepki vermedi. Telefon çıkaracağını zannettim ancak silahını çekip, sıktı. Ben eğildim, saçmalar kulağımın yanından geçti. Sonra Sabri ağabeye ateş etti. Ardından tezgahın üzerinden bana sıktı, kalçama isabet etti. Sonra da dışarıdaki Ahmet'e sıkmış. Dışarı çıktım zorla, arkadaşlara haber verdim. Kaçıp, gitmiş" diye konuştu.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yakala çalışmalarına polis helikopteriyle destek sağlandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığı güzergahta incelemelerini sürdürüyor.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:55:49. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.