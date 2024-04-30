Mersin\'de Son Bir Ayda 1814 Kişi Yakalandı

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Mersin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, son bir ayda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 1814 kişi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 54'ü tutuklandı.

Öte yandan, tasarlayarak öldürme, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.