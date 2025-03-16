Mersin'de Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası Açıldı

(MERSİN) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın açılış töreninde, "Sosyal Güvenlik Kurumu, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, çabalayan siz değerli mesai arkadaşlarımız sayesinde, ilerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edecektir" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de " Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini yerinde bir belediyedir. Ancak geçmiş dönemlerden kaynaklı bazı olumsuzluklar neticesinde kurumumuza bir miktar borcumuz bu döneme aktarılmıştır. Şunu ifade edeyim; özellikle buradaki il müdürlüğündeki bürokrasi ile belediye bürokrasisi birbirini anlayarak sürdürdükleri süreç içerisinde ve daha sonra Bakanlığımızın onayı neticesinde aramızda bir problem kalmamıştır. Bu anlamda da emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'de Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı. Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bakanlık protokolü, kurum, kuruluş ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

"Mersin'in en büyük işverenlerinden biriyiz"

Açılış töreninde konuşan Seçer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a görev sürecinde gösterdiği katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin SGK ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en büyük işverenlerinden biri olduğunu belirterek, "Öncelikle önemli işler gören, çok önemli bir bakanlığın yürütmesini yapan ve özellikle ekonomik krizin derinden yaşandığı dönemlerde kurumun sevk ve idaresi oldukça güç olan böyle bir bakanlığa verdiği katkılardan dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum ve kentimize hoş geldiniz diyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Sosyal Güvenlik Kurumu'muzun en büyük; aslında bir anlamda partneri ya da beraber işlev yapan bir kurumuyuz. Mersin'in en büyük işverenlerinden biriyiz. Doğal olarak bünyemizde binlerce insan istihdam alanı buluyor" dedi.

"SGK ile aramızda bir problem kalmamıştır"

Belediyenin, çalışanlarının sosyal güvenlik ödemelerini zamanında yapma sorumluluğu taşıdığını ancak zaman zaman bazı beklenmedik gelişmeler nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Seçer, son dönemde belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili medyada çıkan tartışmalara da değindi. Seçer, "Personelimizin, sosyal güvenlik primlerini kuruma zamanında ödemekle mükellefiz ama zaman zaman yaşanan istem dışı gelişmelerden dolayı kurumla bu anlamda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şunu ifade etmek isterim; özellikle son zamanlarda belediyelerle kurum arasında medyada da sıkça tartışılan bu konunun içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin anılması gibi olumsuz bir durum oluşmuştu" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin mali disipline sahip bir kurum olduğunu vurgulayan Seçer, geçmiş dönemden kalan bazı borçların ilgili makamlarla sağlanan uyumlu çalışmalar neticesinde çözüme kavuştuğunun altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini yerinde bir belediyedir. Ancak geçmiş dönemlerden kaynaklı bazı olumsuzluklar neticesinde kurumumuza bir miktar borcumuz bu döneme aktarılmıştır. Şunu ifade edeyim; özellikle buradaki il müdürlüğündeki bürokrasi ile belediye bürokrasisi birbirini anlayarak sürdürdükleri süreç içerisinde ve daha sonra Bakanlığımızın onayı neticesinde aramızda bir problem kalmamıştır. Bu anlamda da emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyorum. Yeni kurum binamızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersinli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz"

SGK'nin Mersin'de güzel hizmetler vereceğini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Sosyal Güvenlik reformuyla elde ettiğimiz bu başarıyı yine başarının asıl mimarı olan sizlerin daimi gayretiyle sürdüreceğimize inancım tam. Sosyal Güvenlik Kurumu, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, çabalayan siz değerli mesai arkadaşlarımız sayesinde, ilerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez'in de birer konuşma yaptığı açılışta, konuşmaların ardından kurdele kesilerek bina hizmete açıldı. Protokol hizmet binasında incelemelde bulundu ve toplu fotoğraf çektirildi.