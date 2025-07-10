KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazaya ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin önce park halindeki motosiklete, ardından iş yerinin vitrinine çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hızla mağazaya girdiği de yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Taksi Kazası: Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?