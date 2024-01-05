Mersin\'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

MERSİN'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şüphelinin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğunu tespit etti. Şüphelinin belirlenen adresinde yapılan aramada, 325 adet farklı ebatlarda üzerinde figür ve yazıların bulunduğu tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.