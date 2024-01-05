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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramada, üzerinde figür ve yazıların bulunduğu 325 adet sikke ile 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

05.01.2024 - 12:36,
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MERSİN'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şüphelinin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğunu tespit etti. Şüphelinin belirlenen adresinde yapılan aramada, 325 adet farklı ebatlarda üzerinde figür ve yazıların bulunduğu tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Mersin\'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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