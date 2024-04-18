Mersin\'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Türk Bilim İnsanları, Beyin Hücrelerinde Mikroplastik Bulunduğunu Ortaya Koydu

Gazi Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışma, beyin hücrelerinde mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, günlük yaşamda kullanılan plastik ürünlerin Alzheimer, MS, inme ve beyin kanaması gibi hastalıklarda etkili olup olmadığını araştırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışma, Kanada'da hazırlanan bir belgeselde yer aldı ve The New York Times'da makale olarak yayımlandı.