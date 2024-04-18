Mersin'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde 188 sikke ile 9 obje ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

18.04.2024 10:13
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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Üst aramasında ve ikametlerinde 188 sikke ile 9 obje ele geçirilen şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

Eserler de incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Çamlıyayla, Yenişehir, Mersin, Hırsızlık, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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