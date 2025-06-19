Mersin'de Tarihi Kilikya Yolu Projesi ile Doğayı Keşfetme Etkinliği - Son Dakika
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Mersin'de Tarihi Kilikya Yolu Projesi ile Doğayı Keşfetme Etkinliği

19.06.2025 10:46
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarihi Kilikya Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği, doğaseverleri ve tarih meraklılarını Olba etabında buluşturdu. Katılımcılar, doğanın ve tarihin güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" kapsamında "Tarihe, doğaya, kültüre yürüyelim arkadaşlar" sloganıyla düzenlenen tanıtım yürüyüşlerinin yeni durağı, Silifke'nin Sömek ile Kızılgeçit Mahalleleri arasında uzanan 10 kilometrelik Olba etabı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi, doğa tutkunlarını ve tarih meraklılarını Toroslar'ın manzarasında buluşturmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından "Tarihe, doğaya, kültüre yürüyelim arkadaşlar" sloganıyla düzenlenen tanıtım yürüyüşlerinin yeni durağı da Silifke'nin Sömek ile Kızılgeçit Mahalleleri arasında uzanan 10 kilometrelik Olba etabı oldu. Orta zorluk seviyesindeki parkur, katılımcıların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Ardıç, çam ve sedir ağaçları arasında süren yürüyüş, hem doğayla bütünleşme hem de tarihle iç içe olma imkanı sundu.

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, tanıtım yürüyüşlerinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Kilikya Yolu yüzyıllar boyu sürecek bir proje"

"Bugün Olba'dayız. Lamos'un Sömek-Kızılgeçit arasını yürüdük. Katılımcılar her gittiğimiz yerde doğanın ve yolun güzelliklerini görüyor; tarihe ve medeniyetlere şahit oluyorlar. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu yolu sadece yapıp bırakmadı, tanıtım yürüyüşlerine devam ediyor. Önce yerelde, sonra genelde bu yolu hak ettiği yere getireceğiz. İnsanlar bizi tanıdı, Büyükşehir Belediyesi'ni tanıdı. Çok güzel bir proje. Kısa süreli, günlük ya da bir yıllık proje değil, yüzyıllar boyu sürecek bir proje. Bugün tane köyden geçtik. Mersinimizin güzelliklerini, halkımızla yürüyerek tanıtacağız."

"Büyükşehir'in böyle etkinlikler yapması çok güzel"

Yürüyüşe katılanlardan Rohat Sevci, Kilikya Yolu'nu bilmediğini ve etkinlik sayesinde öğrendiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinlik düzenlediğini duyunca hemen kayıt oldum. Her yaş grubundan insanlar katıldı. Bu benim ilk deneyimim. Kilikya Yolu'nun olduğunu daha önce bilmiyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle farklı rotaları oluşturması, farklı etkinlikler yapması güzel bir şey. Mersin'i daha iyi tanıyoruz" dedi.

"Mersinimizin güzelliklerini bize bu organizasyonla tanıtıyorlar"

Tarihi Kilikya Yolu'nu herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen katılımcılardan Esma Takak, "Mersinimizin güzelliklerini ve tarihini bu güzel organizasyonla bize tanıttıkları için Mersin Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ederim. Görmediğimiz ve bilmediğimiz Tarihi Kilikya Yolu'nun; güzelliklerini, doğasını, tarihini bu sayede öğrenmiş olduk. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Mersin'i yürüyerek keşfediyoruz"

Barin Sanlı ise etkinlikten keyif aldığını söyleyerek, "Çok güzel bir etkinlikti. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım, kumanya gibi destekleri yürüyüşümüzü çok daha kolaylaştırdı. Biz gençler Mersin'i, Kilikya Yolu Projesi ile daha iyi tanıyoruz. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Özlem Derelioğlu da "Bugün doğasever arkadaşlarımızla birlikte Tarihi Kilikya Yolu'nun 10 kilometresini yürüdük. Çevremizin güzelliklerini böylece tanımış ve tanıtmış oluyoruz. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum. Mersin'i yürüyerek keşfediyoruz" dedi.

'Yolda Bir Gezgin' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Cuci, "Bu organizasyonda olmaktan çok mutluyum. Bu tür organizasyonların daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Tarihi Kilikya Yolu Projesi ile Doğayı Keşfetme Etkinliği - Son Dakika

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