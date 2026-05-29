Mersin'de Tarlada Cinayet: 3 Şüpheli Aranıyor

MERSİN'de Mahmud El Hasan (31), tarlada tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Akdeniz ilçesi Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Bölgede silah sesleri duyanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suriye uyruklu Mahmud El Hasan'ı tabancayla öldürülmüş halde buldu. El Hasan'ın olay yerindeki kardeşi, ağabeyinin aralarında husumet olan 3 kişi tarafından tabancayla vurulduğunu iddia etti. El Hasan'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.