Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 67 yaşındaki hastanın mesanesinden 4 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı.
Ağrı ve çeşitli şikayetlerle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvuran Mehmet Koç'un yapılan muayene ve tetkiklerinde mesanesinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi.
Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Mustafa Remzi Bahar tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın mesanesindeki taş çıkartıldı.
Koç, ameliyatı gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Taş Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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