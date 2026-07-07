Mersin'de TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin\'de TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.07.2026 16:15
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Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Şeyhmus Tazecan hayatını kaybetti.

MERSİN'de TIR'ın, karşı şeride geçip başka bir TIR ile çarpıştığı kazada, Şeyhmus Tazecan (18) hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolunda ilerleyen Baki Tunçbilek'in kullandığı 21 DR 064 plakalı dorsesi takılı olmayan TIR, karşı şeride geçip Yahya Can yönetimindeki 33 AIF 922 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile çekicide yolculuk yapan Şeyhmus Tazecan, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tazecan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tazecan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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