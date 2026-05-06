Mersin'de Tır Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Mersin'de Tır Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

06.05.2026 02:13
Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan tır, inşaatta çalışan işçilere çarparak bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan tırın inşaatı devam eden kaçış rampasına çarpması sonucu 1 işçi ölü, 4 kişi yaralandı.

Yasin G'nin kullandığı 42 AZN 478 plakalı mermer yüklü tır, freninin boşalması sonucu Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkisinde yapım çalışmaları süren kaçış rampasına çarptı.

Kazanın etkisiyle tırdaki mermer bloklar, bölgede çalışan işçiler ile park halindeki otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, blokların altında kalan işçilerden Zafer Gezer'in hayatını kaybettiği, tır sürücüsü ile 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın tek şeritten ve kontrollü sağlandığı kaza bölgesindeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
