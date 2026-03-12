Mersin'de Toplu Taşımada "Engelsiz Ulaşım" Dönemi - Son Dakika
Mersin'de Toplu Taşımada "Engelsiz Ulaşım" Dönemi

12.03.2026 10:30  Güncelleme: 11:32
Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplu taşıma araçlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Ulaşım" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Sistem sayesinde durakta bekleyen engelli vatandaşlar, otobüs şoförüne anlık bildirim göndererek rampa ve biniş hazırlığı talebinde bulunabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen yeni nesil ulaşım teknolojisi, özel gereksinimli bireylerin şehir içi seyahatlerini daha bağımsız ve güvenli hale getiriyor. "Mersin 33 Kart" uygulamasına entegre edilen sistem, duraktaki yolcu ile seyir halindeki şoför arasında dijital bir köprü kuruyor.

Şoför ekranına anlık uyarı gidiyor

Sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren bilgisayar mühendisi Nisa Nur Çebiş, uygulamanın temel amacının duraklarda yaşanan bekleme ve fark edilmeme sorunlarını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Çebiş, sistemin detaylarını, şu sözlerle aktardı:

"Vatandaşlarımız uygulama üzerinden biniş ve iniş yapacakları durakları seçerek doğrudan araç şoförüne bildirim gönderebiliyor. Şoför, panelinde hangi durakta özel gereksinimli bir bireyin beklediğini önceden görerek rampa hazırlığı gibi gerekli önlemleri alıyor. Ayrıca refakatçiler de sistem üzerinden yolcunun hareketlerini anlık olarak izleyebiliyor ve biniş-iniş bildirimleri alabiliyor."

"Durak kaçırma ihtimalimiz sıfıra iniyor"

Yüzde 90 görme engeli bulunan Zehra Aslanlı, uygulamanın günlük hayattaki karşılığını, "Otobüslerin durağa geliş süresini anlık takip edebiliyoruz. 'Şoföre bildir' seçeneği sayesinde sürücü, durakta özel gereksinimli bir yolcu olduğunu biliyor. Bu sayede durak kaçırma ya da fark edilmeme ihtimalimiz neredeyse sıfıra iniyor. Gideceğimiz yerlere daha huzurlu ulaşıyoruz" sözleriyle anlattı.

Uygulamayı kullanan Ahmet Halim Özbay ise sistemin kendisine tek başına seyahat etme özgürlüğü tanıdığını vurgulayarak, refakatçisine giden anlık bildirimler sayesinde ailesinin de güvende hissettiğini dile getirdi.

Kayıtlar "Mersin 33 Kart" üzerinden yapılıyor

Özel gereksinimli bireyler, uygulamayı kullanabilmek için "Mersin 33 Kart" mobil uygulaması üzerinden kart ve telefon numaralarıyla "Engelsiz Kayıt" oluşturabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kullanıcı odaklı teknolojik çözümlerle ulaşımı herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğini bildirdi.

